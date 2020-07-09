РИАМО - 9 июл. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в первом чтении законопроект, которым регулируется деятельность поисковых объединений и поисковиков в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

«Проект закона Московской области «О поисковой работе в Московской области в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества» определяет основные формы и этапы поисковой работы, устанавливает ограничения при ее проведении, определяет основные понятия и термины, полномочия региональных органов государственной власти в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества», - сказал председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.

По его словам, в законопроекте дано определение поисковой работы, поискового объединения, поисковика, неизвестного воинского захоронения. Документом устанавливается единый подход к осуществлению поисковой работы, захоронению (перезахоронению) останков погибших, взаимодействию с региональными и муниципальными органами власти Московской области.

В Московской области насчитывается более 2,5 тысяч поисковиков. В 2019 году поисковыми отрядами было организовано и проведено свыше 80 экспедиций, участникам которых удалось обнаружить останки 570 солдат Красной Армии и восьми солдат немецкой армии. Кроме того, поисковики установили более 20 имен погибших, нашли 25 медальонов, шесть наград и две именные вещи.