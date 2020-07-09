РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. В городском округе Люберцы продолжаются работы по ремонту муниципальных дорог, на этой неделе были заасфальтированы дороги на четырех улицах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Дороги отремонтировали на улицах Наташинская (проектируемый проезд №6392), 3-е Почтовое отделение (от дома №6 до дома №25), отремонтированы участки дорог на улицах Пролетарская и Текстильщиков в поселке Октябрьский», - говорится в сообщении.

На следующей неделе при благоприятных погодных условиях завершится ремонт двух оставшихся участков дорог: от улицы Гаршина к 448-й военной базе в поселке Томилино; улица Старый двор в поселке Октябрьский.

В 2020 году в городском округе Люберцы будет отремонтировано 34 участка автомобильных дорог общей протяженностью 17,4 километра.

Финансировоние работ проводится за счет субсидий дорожного фонда Московской области и местного бюджета. Адресный перечень сформирован на основании обращений граждан и голосования на портале «Добродел».