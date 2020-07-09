РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Подрядная организация приступила к покосу травы на Школьной и Молодежной улицах в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Подрядной организацией МУП «СЕЗ» ежедневно ведется покос травы на придомовых территориях многоквартирных домов. Так, на текущей неделе такая работа ведется во дворах многоквартирных домов по улицам Школьной, Молодежной в микрорайоне Климовск», - говорится в сообщении.

Также на улице Революции, дом 4 на днях была спилена и убрана сухая рябина.