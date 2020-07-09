РИАМО - 9 июл. Депутаты Московской областной думы будут согласовывать назначения на должности вице-губернаторов Московской области и заместителей председателя подмосковного правительства в открытом режиме, соответствующий закон региональный парламент принял в четверг.

Подмосковные парламентарии рассмотрели законопроект, которым вносятся изменения в порядок согласования назначения на высшие должности в правительстве Московской области.

«В представленный закон Московской области предлагается внести изменения и изменить вид голосования с тайного на открытое. Это связано с тем, что осуществить технически возможность тайного голосования в онлайн-режиме невозможно», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, представляя законопроект.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

В открытом режиме будут согласовываться назначения на следующие должности: первый вице-губернатор Московской области; вице-губернатор Московской области – руководитель администрации губернатора Московской области; вице-губернатор Московской области; первый заместитель председателя правительства Московской области; заместитель председателя правительства Московской области; заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления Московской области.