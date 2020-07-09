РИАМО - 9 июл. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области просит автомобилистов пользоваться путями объезда в Рузском округе из-за прорыва дамбы, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Вечером 8 июля из-за обильных дождей в Рузском округе оказалась разрушена насыпная дамба. В результате подтопило несколько приусадебных участков и домов, а также дорог. В муниципалитете объявили режим чрезвычайной ситуации.

«Движение полностью прекращено по следующим участкам автодорог: участок Волоколамского шоссе на Волоколамск, Городянская улица на пересечении с Демократическим переулком, Красноармейская улица, участок улицы Красной. Автомобилистов просят пользоваться путями объезда», - говорится в сообщении.

Автобусы №24 Руза – Трубицино и №25 Руза – Осташево движутся через деревни Сытьково, Комлево и выезжают к деревням Палашкино (маршрут №24) и Севводстрой (маршрут №25).

Временно не заезжают на остановки «Дом культуры», «Сельхозтехника», «СНТ Высотник», «Копцево», «Ракитино», «Леньково-1», «Развилка».

По маршруту №25 курсирует специальный автобус, который перевозит пассажиров от остановки «Сельхозтехника» до «Беляная гора».

Автобусы №21 Руза – Колюбакино, №22 Руза – Петрищево, №38 Руза – Дорохово, №45 Руза – Златоустово – Митинка следуют в объезд города по трассе А-108 и не осуществляют заезд на остановки «КБО», «Мастерские», «Пуговичная». Все маршруты работают по фактическому расписанию.

На месте работают аварийные, спасательные и дорожные службы. Ведутся работы по восстановлению затопленных участков дорог.

На участке разрушенной дороги через реку Городянку возле дома 8 по Волоколамскому шоссе меняют грунт и асфальтовое покрытие. Работы по ремонту данной дороги планируется завершить в течение суток и восстановить движение.

Прорыв дамбы в Рузе. ВИДЕО>>