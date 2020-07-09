РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В подмосковном Подольске с 16 июля откроются два детских летних оздоровительных лагеря, в настоящее время учреждения проверяет специальная комиссия, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Согласно постановлению губернатора Московской области, в Подмосковье проходит третий этап снятия карантинных мер. Так, с 15 июля смогут открыться детские лагеря, стационарные кафе и рестораны, а также учреждения культуры. В Подольске в четверг прошла приемка готовности муниципальных оздоровительных лагерей к приему детей. В комиссии были задействованы представители Роспотребнадзора, специалисты пожарной безопасности, охраны труда и другие.

«В этом году в округе будут открыты два загородных муниципальных оздоровительных лагеря «Ромашка» и «Мечта», также будут открыты городские лагеря при общеобразовательных учреждениях, в которых отдохнет 2340 детей. Помимо этого, в августе будет открыт лагерь центра социально-психологической помощи «Юность» для детей в тяжелой жизненной ситуации и будут работать трудовые бригады. В связи с этим сегодня проводится приемка готовности муниципальных лагерей к работе. Они откроют свои двери для воспитанников 16 июля и проведут две смены по 21 дню», - сказала замглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот.

Так, в ходе проверки готовности лагеря «Ромашка» комиссия выявила незначительные недочеты, которые будут устранены к приему детей. После комиссия отправилась в лагерь «Мечта», где также проведет осмотр готовности учреждения к работе. Комиссией уделяется большое внимание вопросам эпидбезопасности и дезинфекции. В частности, родители не могут на протяжении всей смены навещать детей, привозить и увозить вещи и продукты. Наполняемость лагерей сократится на 50%, из программ уберут массовые мероприятия и многое другое.

По словам представителей Подольского территориального отдела регионального управления Роспотребнадзора, родителям следует с пониманием отнестись к предпринятым мерам и ограничениям, так как они предназначены для безопасности детей.