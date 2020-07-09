РИАМО - 9 июл. Большинство курьеров в Москве сервиса доставки еды Delivery Club, которым задержали зарплату за май и первую половину июня, получили деньги в полном объеме, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В общей сложности с задержкой зарплаты столкнулись 326 курьеров. Все они работали через одну логистическую компанию — ООО «Амароли». Подрядчик задержал выплаты курьерам, несмотря на то, что Delivery Club рассчитывался с ним своевременно и в полном объеме», - говорится в сообщении.

Сервис расторгает рабочий договор с компанией «Амароли». В Delivery Club рассказали, что намерены полностью поменять систему контроля подрядчиков: внедрить новые продуктовые и операционные инструменты для проверки своевременности выплат, а также дополнительные критерии отбора логистических компаний.

После сообщений СМИ о невыплате зарплаты сотрудникам сервиса доставки еды была назначена доследственная проверка.