РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. Свыше 345 человек работают на складском корпусе предприятия по металлопрокату «Брок инвест Сервис», которое расположено в поселке Октябрьский Люберец, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В четверг глава Люберец посетил предприятие «Брок инвест Сервис», которое находится в поселке Октябрьский.

«Любое предприятие имеет огромное значение, потому что это рабочие места. Учитывая то, что из-за пандемии количество безработных увеличилось более чем в шесть раз, многие потеряли работу. Стоит задача эти рабочие места восстановить», - сказал глава.

Он добавил, что в поселке Октябрьский развернуто предприятие по металлопрокату. Здесь работают более 345 человек из Люберец, средняя заработная плата - более 50 тысяч рублей.

По его словам, у предприятия есть будущее. На предприятии соблюдены все меры безопасности.

«Складской комплекс принадлежит компании «Брок инвест Сервис». Компания занимается трейдингом металлапроката. Мы поставляем продукцию на основные стройки и предприятия. Здесь хранится металл, который мы получаем от поставщиков», - сказал директор складского корпуса «Октябрьский» Владимир Постников.