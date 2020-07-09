РИАМО - 9 июл. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли в первом чтении законопроект о деятельности уполномоченного по правам человека в Московской области, предполагается, что предыдущий закон о подмосковном омбудсмене утратит силу, передает корреспондент РИАМО.

«В настоящее время деятельность уполномоченного регулируется законом №4/2001-ОЗ. Учитывая большое количество изменений, которые необходимо в него внести в связи с принятием федерального закона, предлагается принять новый закон об уполномоченном и признать утратившим силу закон №4/2001-ОЗ», - сказала уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

По ее словам, в новом документе закреплены принципы деятельности уполномоченного. Также законопроектом установлено, что при осуществлении своей деятельности подмосковный омбудсмен не подотчетен государственным органам и должностным лицам.

«Законопроектом устанавливается обязанность уполномоченного сообщать председателю Московской областной думы о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий», - уточнила Семенова.

Также в документе определены основания для принятия и отказа в принятии жалобы к рассмотрению, установлен 15-дневный срок со дня регистрации жалобы для уведомления заявителя о принятии или отказе в принятии жалобы к рассмотрению. Кроме того, вдвое - до 15 дней - сокращен срок представления сведений, документов, материалов и иной информации по запросам уполномоченного.