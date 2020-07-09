РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. Пять человек следят за порядком на территории Парка сказок, который находится в поселке Томилино подмосковных Люберец, сообщил заместитель главы администрации округа Эдуард Малышев.

В четверг глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил, в каком состоянии находится парк.

«В парке ежедневно работают пять человек. Люди закреплены за всей территорией и являются ответственными за содержание. Ведутся покос травы, покраска малых архитектурных форм, уборка всей территории», - сказал Малышев.

По его словам, жители иногда жалуются на поломку какого-либо элемента в парке, но все замечания устраняются в течение одного дня.