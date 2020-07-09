РИАМО - 9 июл. На подмосковном трассе столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, в результате ДТП пострадали два человека, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«На дороге Чепелево (находится в городском округе Чехов – ред.) – Вельяминово (в городском округе Домодедово – ред.), столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. По информации, два человека пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавших госпитализировали.