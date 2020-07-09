РИАМО - 9 июл. Мособлдума направит в правительство РФ закинициативу, которая позволит предоставлять многодетным семьям налоговый вычет по транспортному налогу в случае, если они не могут быть от него освобождены, эту инициативу поддержали большинство депутатов регионального парламента, передает корреспондент РИАМО.

На сегодняшний день федеральное законодательство позволяет регионам освобождать многодетные семьи от уплаты налога в зависимости от мощности двигателя. В Подмосковье многодетные семьи вправе не платить транспортный налог за автомобиль мощностью двигателя не более 250 лошадиных сил, уточнил председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Мособлдумы Тарас Ефимов.

«Мы подготовили инициативу по внесению изменений в Налоговый кодекс. Законопроектом предлагается на федеральном уровне установить налоговый вычет при определении налоговой базы для исчисления транспортного налога в отношении легковых автомобилей в размере 100 лошадиных сил (73,55 кВт)», - сказал Ефимов.

Он отметил, что указанный вычет может быть предоставлен в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика.

«Учитывая, что данная инициатива может повлечь сокращение доходов в бюджет, внесение инициативы в Государственную думу возможно только при наличии заключения правительства РФ», - заключил Ефимов.

Законодательную инициативу поддержали большинство депутатов.