РИАМО - 9 июл. Новая порция осадков ожидается днем в четверг в подмосковном Рузском округе, а также в Шаховской, Можайском и Волоколамском округах, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидаемое количество дождей невелико, в течение дня оно суммарно не превысит 3-9 миллилитров, но и этого может оказаться достаточно, чтобы усугубить и без того сложную обстановку в регионе», - говорится в сообщении.

В Москве небольшие дожди ожидаются около 15-16 часов. Может выпасть от 1 до 6 миллилитров осадков при месячной норме в 94 миллиметра.

Как уточнили синоптики, в Можайском и Волоколамском округах за неполную первую декаду июля уже выпало 130-135% от месячной нормы осадков. В Москве за этот период общее количество осадков достигло 60 миллилитров, или около 2/3 от нормы для июля.

Вечером 8 июля из-за обильных дождей в Рузском округе оказалась разрушена насыпная дамба. В результате подтопило несколько приусадебных участков и домов, а также дорог. В муниципалитете объявили режим чрезвычайной ситуации.