РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Региональный оператор по обращению с отходами ООО «МСК-НТ», который обслуживает городской округ Подольск, купил три новых мусоровоза и один мультилифт, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В период пиковых летних нагрузок компания регионального оператора по обращению с отходами усилила техническую оснащенность в Чеховском кластере. Полученная техника позволит оптимизировать процесс вывоза сверхнормативных отходов в Чеховском кластере.

«8 июля автопарк ООО «МСК-НТ» пополнился четырьмя единицами спецтехники. К работе приступили три новых мусоровоза на шасси Mercedes-Benz и Man грузоподъемностью до 25 тонн и один мультилифт на шасси Mercedes-Benz», - говорится в сообщении.

Мусоровоз оснащен более производительной системой прессования отходов и обладает повышенной маневренностью по сравнению с отечественными аналогами. Мультилифт способен собрать и перевести до 32 тонн груза. Он необходим при работе с тяжелым строительным мусором, а также может быть использован для транспортировки в составе автопоезда с прицепом.

В период пандемии объемы вывозимых отходов увеличились более чем на 20%. При этом на проездных площадках индивидуального жилого сектора объемы накопления ТКО возросли более чем на 50%. Объем и состав мусора, соотношение полезных и неперерабатываемых фракций меняется в зависимости от сезона. В начале лета растет количество строительного и крупногабаритного мусора, к осени значительно увеличивается процент вывоза неперерабатываемых пищевых отходов. В 2020 году в связи с пандемией нагрузка на регоператора значительно возросла уже весной.

Несмотря на ежедневный вывоз отходов, на некоторых площадках образуются сверхнормативные навалы, значительную часть которых составляют строительный и крупногабаритный мусор. Для повышения качества предоставления коммунальной услуги «Обращение с ТКО» и оперативного вывоза сверхнормативных навалов компания постоянно увеличивает оснащенность спецтехникой. Только в июне региональный оператор приобрел дополнительно четыре мультилифта для вывоза и транспортировки тяжелых фракций отходов.