РИАМО - 9 июл. В Московской области завершился этап акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», в ходе которой жителям предлагалось бесплатно и анонимно прости тест на ВИЧ-инфекцию, сообщила журналистам министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«В Московской области эта акция проходит уже в третий раз. Мы в этом году провели ее в самых крупных наших округах - Мытищи, Балашиха, Подольск, Химки, Королев. Отрадно отметить, что общее количество людей, прошедших тестирование, увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом», - сказала Стригункова.

Она добавила, что в стране развитая система здравоохранения, способная обеспечить нормальный уровень жизни для ВИЧ-инфицированных.

Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай добавил, что после Московской области акция пройдет еще в 45 регионах страны.

«В этом году экспедиции предстоит пройти 45 регионов, посетить около 200 городов. И, конечно, дать возможность пройти всем бесплатное анонимное тестирование», - заключил Салагай.