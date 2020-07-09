РИАМО - 9 июл. Жители Рузского округа, которые потеряли дома из-за подтопления и сейчас находятся в санатории, обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием, сообщил в четверг журналистам глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Вечером 8 июля из-за обильных осадков в Рузском округе была разрушена насыпная дамба. В результате подтопило несколько приусадебных участков и домов, а также дорог. В муниципалитете объявили режим чрезвычайной ситуации.

«К утру в этом санатории, где я сегодня был, <...> остались две семьи. Пять человек: трое детишек и, соответственно, двое взрослых. Обеспечены всем необходимым. Горячее питание осуществляется», - сказал Пархоменко.

Он добавил, что люди смогут находиться в санатории столько времени, сколько потребуется.