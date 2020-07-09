РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июл. Жителю подмосковной Балашихи предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 50-летнего водителя такси, говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 6 июля 2020 года около одного из домов в деревне Павлино Балашихи обнаружено тело 50-летнего мужчины, работавшего водителем такси. По данным эксперта, его смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

«В ходе грамотно проведенной работы криминалистов и следователей ГСУ СК России по Московской области, оперативных сотрудников ОУР МУ МВД России «Балашиха» удалось установить личность мужчины, совершившего преступление», - говорится в сообщении.

Им оказался 33-летний местный житель, владелец автосервиса, сдававший потерпевшему машину в аренду. Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть мужчины.

На допросе мужчина сообщил следователю, что преступление совершил в ходе ссоры, нанеся потерпевшему не менее двух ударов в область головы, а также множественные удары по различным частям тела.

В ближайшее время следователем будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

К настоящему времени по уголовному делу следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Помимо этого, проводится комплекс иных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.