РИАМО - 9 июл. Московская областная дума утвердила льготы по налогу на имущество для торговых центров, снизивших арендную плату пострадавшему бизнесу, передает корреспондент РИАМО.

Налоговые льготы установлены на период с 1 марта и до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля, и действуют для организаций, на балансе которых имеются объекты общественного питания, бытового обслуживания и торговли, уточнили в пресс-службе министерства экономики и финансов региона.

«Изменения предусматривают предоставление налоговой льготы организациям, которые приостановили свою деятельность в связи с введением режима повышенной готовности, в размере 50% налога на имущество, начисленного по объекту недвижимости за период действия ограничительных мер», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Налоговая льгота предоставляется в размере произведения суммы налога на имущество организаций по объекту недвижимости и отношения площади объекта недвижимости, сдаваемой в аренду, к общей площади объекта недвижимости, уточняется в документе.

Воспользоваться этой мерой поддержки могут организации, которые уменьшили для своих арендаторов, прекративших свою деятельность на период сложной эпидемиологической обстановки, арендную плату за период действия режима повышенной готовности не менее чем на 50% от изначальной арендной ставки и еще при ряде условий.

При этом высвобожденные средства за налоговый период 2020 года налогоплательщики могут направить не только на развитие организации, обеспечение занятости, сохранение и увеличение рабочих мест, социальную защиту работников организации, но и на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств и другого имущества; приобретение топлива, воды, энергии всех видов; содержание переданного по договору аренды (лизинга) имущества (включая амортизацию по этому имуществу) и расходы на оплату труда (при условии сохранения организацией занятости на уровне 90% и выше в период действия режима повышенной готовности).

Законопроект сразу в трех чтениях поддержало большинство депутатов.