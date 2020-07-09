РИАМО - 9 июл. Медицинские учреждения подмосковного Рузского округа полностью готовы к приему пострадавших в результате подтопления, произошедшего из-за прорыва дамбы, сообщила РИАМО в четверг министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«У нас Руза готова абсолютно. Они (больницы – ред.) не были задействованы в ковид, поэтому с этим у нас проблем нет. Мы плановую помощь поэтапно открываем с 15 июля, поэтому весь медперсонал протестирован. Во всех помещениях проведена санитарная обработка», - сказала Стригункова.

Она добавила, что на данный момент в местную поликлинику обратился только один человек - мужчина, получивший незначительную травму плеча.

Вечером 8 июля из-за обильных осадков в Рузском округе была разрушена насыпная дамба. В результате подтопило несколько приусадебных участков и домов, а также дорог. В муниципалитете объявили режим чрезвычайной ситуации.