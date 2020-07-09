РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 июл. В отделении «Южный» домодедовской стоматологической поликлиники открылся новый хирургический кабинет, сообщается на странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«В отделении «Южный» домодедовской городской стоматологической поликлиники открылся новый хирургический кабинет. Здесь будут оказывать все виды хирургической помощи: простое и сложное удаление зуба, удаление ретинированных и дистопированных восьмых зубов («зубов мудрости»), цистотомия, цистэктомия, пластика уздечек, резекция верхушки корня, дентальная имплантация, синуслифтинг и прочие хирургические операции», - говорится в сообщении.

Кабинет оснащен современным медоборудованием и эргономичной мебелью. Прием ведет высококвалифицированный врач-стоматолог-хирург-имплантолог.