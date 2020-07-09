РИАМО - 9 июл. Число зрителей спортивных соревнований увеличат в Москве с 1 августа с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В марте все массовые мероприятия в столице были запрещены из-за распространения коронавируса. Проведение спортивных мероприятий с количеством посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения разрешили в Москве с 16 июня, но при условии согласования с департаментом спорта столицы.

«Число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун», - написал мэр в своем личном блоге.

Собянин подчеркнул, что все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

9 ИЮЛЯ

- Кружки и секции программы «Московское долголетие», занятия в которых проходят на открытом воздухе, возобновят свою работу с 1 августа.

- С 1 августа в Москве увеличат разрешенное число зрителей спортивных соревнованй: с 10 до 50% от максимальной вместимости трибун.

- Ограничения на работу аттракционов и парков отменят в Москве с 13 июля. Однако по‑прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно‑досуговых мероприятий.

- Образовательные организации в Москве заработают без ограничений с 13 июля. Полноценный учебный год планируется начать уже с 1 сентября.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 192 больных, в Москве - 568.

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 1173 человека. Общее число выздоровевших превысило 162 тысячи человек.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 372 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили от Covid-19 более 39 тысяч пациентов.

- Все гостиницы и отели столицы проводят дезинфекцию и обработку своих помещений. Обработке подлежат все поверхности в помещениях, включая предметы обстановки, подоконники, мебель, дверные ручки, выключатели, это позволяет обезопасить постояльцев и персонал гостиниц.

- Еще 32 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период эпидемии жертвами коронавируса стали 4 059 человек.