РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В подмосковном Подольске для туристов разработали рисованную карту-путеводитель по достопримечательностям округа, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники Подольского краеведческого музея в содружестве с художницей из «Творческой мастерской Желтый Кот» Ларисой Журавской создали рисованную карту-путеводитель по округу.

«Что посмотреть? Где отдохнуть? По каким маршрутам пройтись в выходные дни? Ответы можно найти в новом путеводителе. А еще узнать историю усадеб и увидеть главные достопримечательности Подольска. Спешите в наш музей!» - говорится в сообщении.

Подольский краеведческий музей находится на Советской площади, дом №7. В настоящее время он полностью возобновил работу, но организованные экскурсии проходят для групп численностью не более 12 человек.