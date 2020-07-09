РИАМО - 9 июл. В настоящее время комиссия устанавливает причину большого скопления воды у дороги через реку Городянку в Рузе, по одной из версий, труба под разрушенной дорогой у дома 8 по Волоколамскому шоссе не справилась с большим наплывом воды, сообщил в четверг журналистам глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

По его словам, в ночь с 6 на 7 июля в Рузском округе выпало больше месячной нормы осадков.

«Естественный уклон существует в районе деревни Таблово. Соответственно, там начала собираться вода в нескольких водоемах. И эта вода потом начала естественным путем уходить в сторону (реки - ред.) Рузы. По пути попалась река Городянка. Это русло начало наполняться. <...> Вода подошла к Волоколамскому шоссе. Из-за огромного количества воды переливная труба не справилась», - сказал Пархоменко.

По его словам, в критический момент уровень воды поднялся над дорожным полотном более чем на метр. Согласно одной из возможных версий, труба под дорогой была засорена. Это и стало причиной столь обильного скопления воды. Итоговое заключение сделает комиссия, которая работает на объекте.

«Комиссия сейчас создана, разбирается. <...> Правоохранительные органы работают. <...> Если это подтвердится, виновные обязательно будут наказаны. <...> Если это будет сотрудник администрации, значит, он будет нести ответственность», - подчеркнул Пархоменко.

Вечером 8 июля из-за обильных осадков в Рузском округе была разрушена насыпная дамба. Было подтоплено несколько приусадебных участков и домов, а также участков дорог. В муниципалитете объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Прорыв дамбы в Рузе. ВИДЕО>>