РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июл. В Московском областном перинатальном центре в Балашихе возобновили услугу партнерских родов, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

Ранее Минздрав Московской области сообщил, что в регионе возобновили проведение партнерских родов, практика которых была востребована но приостановлена из-за пандемии Covid-19.

«Для присутствия на родах необходимо иметь на руках отрицательное заключение ПЦР-исследования на коронавирус, выполненного не позднее семи дней от даты госпитализации пациентки», - говорится в сообщении.

Помимо этого, присутствие партнера на родах возможно: при естественных родах (не кесарево сечение), при отсутствии у партнера признаков ОРВИ, при наличии у него результатов флюорографии, а также чистой одежды и сменной обуви.

Услуга партнерских родов в Московской области оказывается бесплатно в рамках ОМС. Воспользоваться ей могут все граждане Российской Федерации вне зависимости от места постоянной регистрации.

Адрес приемного отделения: Балашиха, Шоссе Энтузиастов , 12. Телефон: +7 (495) 521-56-83.