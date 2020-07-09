РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. В Архангельской амбулатории подмосковного Красногорска временно приостановили работу стоматологического кабинета, сообщается в официальном Instagram-аккаунте больницы №2 горокруга.

«Временно приостановлена работа стоматологического кабинета в Архангельской амбулатории», - говорится в сообщении.

Приостановка связана с необходимостью лицензирования этого вида деятельности по новому адресу: горокруг Красногорск, поселок Архангельское, дом №39.

«Администрация ГБУЗ МО «Красногорская больница №2» приносит извинения за доставленные неудобства и принимает все меры для скорейшего завершения процесса лицензирования», – добавляется в материале.

Пациенты могут получить плановую и неотложную стоматологическую помощь в филиалах больницы по адресам: поликлиника №3 – Павшинский бульвар, дом №9, Нахабинская поликлиника – поселок Нахабино, улица Институтская, дом №9А, Опалиховская поликлиника – микрорайон Опалиха, улица Мира, дом №3, Путилковская амбулатория – деревня Путилково, дом №11.