РИАМО - 9 июл. Закон об охране пчел и регулировании пчеловодства приняли депутаты Мособлдумы в четверг, документ обязывает регистрировать пасеки, определяет правила их расположения, а также вводит требования информирования пчеловодов об обработке полей пестицидами, передает корреспондент РИАМО.

«Проект закона Московской области «О регулировании отдельных отношений в области пчеловодства и в области охраны пчел на территории Московской области» разработан в целях охраны пчел и их генотипов как важнейшего компонента природной среды <...>. Разработанный проект определяет обязательную регистрацию пасеки по месту ее нахождения, что позволит наладить надлежащий учет показателей в отрасли на территории Московской области», — говорится в пояснительной записке к документу.

Это позволит наладить выдачу ветеринарно-санитарных паспортов пасек (пчелиных семей), вывести часть предпринимателей из «серого бизнеса», а также создать правовую основу для защиты продовольственного рынка от фальсифицированных продуктов пчеловодства, уточняется в документе.

Закон вводит понятие «районной кочевой карты (плана)», которая позволит организовать систему контроля за размещением кочевых пасек и минимизировать разногласия между пчеловодами по вопросу необоснованного размещения кочевых пасек. Закон устранит сложившуюся правовую неопределенность в вопросах расположения пасек и их удаленности от жилого сектора и позволит минимизировать обращения граждан по поводу аллергических реакций на укусы пчел.

Также был недостаточно урегулирован вопрос оповещения пчеловодов о начале проведения высокотоксичных для пчел работ по обработке пестицидами и ядохимикатами, что зачастую приводит к гибели насекомых. Закон позволит предотвратить массовое отравление пчел пестицидами и агрохимикатами, а также наладить взаимодействие пчеловодов с владельцами сельхозугодий.

Законопроект во втором и третьем чтениях поддержали большинство депутатов.