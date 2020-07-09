РИАМО - 9 июл. На Лесной улице в центре Москвы организовали полосу для движения велосипедистов, в настоящее время велополоса временно отгорожена от автодороги делиниаторами, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Горожане предложили организовать велополосу в рамках краудсорсингового проекта, посвященного транспортной сфере.

«Кстати, количество полос (по одной полосе в каждую сторону) осталось таким же. Как и все существующие парковочные места — они остались в полном объеме», - говорится в сообщении.

За сутки по Лесной улице проезжают порядка 1,5 тысяч велосипедистов.