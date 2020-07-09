РИАМО - 9 июл. На улицах Москвы с 13 июля отменят обязательный масочный режим, рекомендации по использованию средств защиты сохранятся, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также отметил, что в столице сохранятся требования соблюдения социального дистанцирования.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

9 ИЮЛЯ

- Ограничения на работу аттракционов и парков отменят в Москве с 13 июля. Однако по‑прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно‑досуговых мероприятий.

Образовательные организации в Москве заработают без ограничений с 13 июля. Полноценный учебный год планируется начать уже с 1 сентября.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 192 больных, в Москве - 568.

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 1173 человека. Общее число выздоровевших превысило 162 тысячи человек.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 372 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили от Covid-19 более 39 тысяч пациентов.

- Все гостиницы и отели столицы проводят дезинфекцию и обработку своих помещений. Обработке подлежат все поверхности в помещениях, включая предметы обстановки, подоконники, мебель, дверные ручки, выключатели, это позволяет обезопасить постояльцев и персонал гостиниц.

- Еще 32 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период эпидемии жертвами коронавируса стали 4 059 человек.