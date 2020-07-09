РИАМО - 9 июл. С 13 июля в Москве снимаются все ограничения в сфере предпринимательства и предоставления услуг населению, и иных видов деятельности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
При этом сохранятся санитарные требования.
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РИАМО - 9 июл. С 13 июля в Москве снимаются все ограничения в сфере предпринимательства и предоставления услуг населению, и иных видов деятельности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
При этом сохранятся санитарные требования.
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