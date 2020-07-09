РИАМО - 9 июл. Московская областная дума освободила от налога на имущество организаций и транспортного налога социально ориентированные некоммерческие организации, соответствующий законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов, передает корреспондент РИАМО.

«Законопроектом предлагается предусмотреть налоговые льготы для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Московской области, в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога», - сказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина, представляя законопроект.

Она отметила, что данные налоговые льготы предоставляются организациям, включенным в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций. Всего ими сможет воспользоваться около 500 компаний.

«Выпадающие доходы бюджета Московской области от применения указанных льгот оцениваются в 2020 году в размере порядка 5,9 миллиона рублей», - заключила Масленкина.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.