РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. Жители подмосковного Красногорска смогут проголосовать за кандидатов в члены Общественной палаты муниципалитета 18 июля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Восемнадцатого июля состоится рейтинговое онлайн-голосование за кандидатов в Общественную палату городского округа Красногорск. Голосование будет проходить на сайте Общественной палаты Московской области», - говорится в сообщении.

На сайте администрации округа также опубликовали список кандидатов. В нем 114 фамилий с указанием, какие проекты реализовал тот или иной претендент.