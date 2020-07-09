РИАМО - 9 июл. В настоящее время устанавливается ущерб, нанесенный домам местных жителей из-за подтоплений в Рузском округе, размер ущерба будет известен до конца дня, сообщил журналистам в четверг глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Вечером 8 июля из-за обильных осадков в Рузском округе была разрушена насыпная дамба. Было подтоплено несколько приусадебных участков и домов, а также участков дорог. В муниципалитете объявлен режим чрезвычайной ситуации.

«Размер ущерба сейчас устанавливается. <...> Мы обходим каждое домовладение, которое пострадало. Я думаю, что к концу дня мы уже определим этот ущерб», - сказал Пархоменко.

По его словам, жителям, чье имущество пострадало, помогут его восстановить. Сейчас определяется конкретный фронт работ. Больше всего пострадали пять домов, которые смыло в реку Рузу.

«Как сказал губернатор Московской области (Андрей Воробьев - ред.), <...> это беда всей области. <...> Естественно, в беде людей не бросим», - добавил Пархоменко.

Прорыв дамбы в Рузе. ВИДЕО>>