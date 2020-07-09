РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июл. Председатель Общественного совета при МУ МВД России «Балашихинское» Сергей Яковлев в рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции посетил участковый пункт №1 на улице Твардовского в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

«Общественник проверил оформление информационных стендов для посетителей, а также материально-техническую оснащенность участкового пункта полиции, задал вопросы участковым уполномоченным полиции об основных направлениях деятельности и взаимодействии полицейских с населением, о профилактической работе по пресечению преступлений и правонарушений, поблагодарил сотрудников за открытость и взаимодействие», - говорится в сообщении.

В ходе встречи Яковлев подарил участковым принтер для служебного пользования.

Представители Общественного совета поговорили с полицейскими об условиях службы и пожелали стражам порядка спокойных будней.

По итогам проверки Яковлев дал положительную оценку организации работы участкового пункта полиции.