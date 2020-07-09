РИАМО - 9 июл. С 13 июля в Москве отменят ограничения в образовательных учреждениях, в том числе спортивных, музыкальных и художественных школах, а также других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. <...> В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи», - написал Собянин в личном блоге.

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