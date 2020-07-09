РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Полицейские подмосковного Подольска задержали 50-летнего местного жителя, подозреваемого в краже металлических изделий, сумма ущерба составила 50 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть четвертого отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 43-летнего местного жителя о том, что неизвестный совершил хищение металлических изделий, которые впоследствии сдал в пункт приема металла. Общая сумма материального ущерба составила 50 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 50-летнего местного жителя, который пояснил, что вырученные средства потратил на личные нужды. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.