РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 июл. Щелковские полицейские задержали ранее судимого жителя Нижегородской области по подозрению в квартирной краже, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местной жительницы о том, что из ее дома, расположенного по улице Дзержинского в поселке Загорянский похищены велосипед, ноутбук, пиджак и два мобильных телефона. Сумма ущерба составила более 125 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый житель Нижегородской области 46 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.