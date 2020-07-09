РИАМО - 9 июл. В Рузском округе Подмосковья изменили схемы движения восьми автобусных маршрутов, в муниципалитете прорвало дамбу из-за обильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Автобусы следуют в объезд через деревню Горбово», - говорится в сообщении.

Рейс №48 Руза – Клементьево – Можайск временно не будет заезжать на остановки «КБО», «Мастерские», «Памятник», автобусы №41 Руза – Можайск от деревни Тетерино следуют в объезд через Горбово до конечной остановки «Автостанция Руза».

Автобусы №24 и №25 Руза – Трубицино и Руза – Осташево пока не будут останавливаться на остановках «Дом культуры», «Молокозавод», «Сельхозтехника», «СНТ «Высотник», «Копцево», «Ракитино», «Леньково-1», «Развилка».

Автобусы №21 Руза – Колюбакино, №22 Руза – Петрищево, №38 Руза – Дорохово, №45 Руза – Златоустово – Митинка не будут пока останавливаться на остановках «КБО», «Мастерские», «Памятник».

Все маршруты работают по фактическому расписанию.





