РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. Ремонт дорожного покрытия на улице Речной в подмосковном Красногорске планируют завершить до конца июля, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Сегодня ночью (с 8 на 9 июля - ред.) началась укладка асфальта на улице Речной. В связи с погодными условиями, подрядчик ГБУ «Мосавтодор» успел пройти лишь небольшой участок от Волоколамского шоссе вверх в сторону завода КМЗ. Работы продолжатся и будут проходить исключительно в ночное время. Плановый срок завершения ремонта – конец июля», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она также отметила, что при поддержке областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры в Красногорске отремонтируют основные магистрали – улицы Народного Ополчения, Кирова, Речную, отдельные участки Волоколамского шоссе.

Всего в округе в этом году по программе софинансирования с областным правительством отремонтируют 37 участков муниципальных дорог и 13 участков региональных дорог, общая площадь ремонта превысит 277 тысяч квадратных метров.