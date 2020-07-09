РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. Почти 1,9 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией прошли лечение в больнице «Медси» в подмосковном Красногорске за 3 месяца, сообщается в Instagram-аккаунте лечебного заведения.

«Июнь стал третьим месяцем, в течение которого клиническая больница «Медси» в Отрадном вела прием пациентов с Covid-19. За три месяца было пролечено 1 879 пациентов, и сейчас на лечении остается 65 человек. Количество поступающих на лечение по поводу коронавируса продолжает снижаться, как и число случаев тяжелого течения заболевания», - говорится в сообщении.

С 8 июня клиника в Красногорске открыла свои двери для амбулаторных консультаций. Однако госпитализации по поводу пневмоний, в том числе вызванных коронавирусной инфекцией, продолжились в специально оборудованном секторе.

К посту в Instagram-аккаунте лечебного заведения также прикрепили ролик, посвященный медицинским работникам, которые выполняют свой долг, заботясь о здоровье пациентов.

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Текстовая трансляция

9 ИЮЛЯ

- Ограничения на работу аттракционов и парков отменят в Москве с 13 июля. Однако по‑прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно‑досуговых мероприятий.

Образовательные организации в Москве заработают без ограничений с 13 июля. Полноценный учебный год планируется начать уже с 1 сентября.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 192 больных, в Москве - 568.

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 1173 человека. Общее число выздоровевших превысило 162 тысячи человек.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 372 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили от Covid-19 более 39 тысяч пациентов.

- Все гостиницы и отели столицы проводят дезинфекцию и обработку своих помещений. Обработке подлежат все поверхности в помещениях, включая предметы обстановки, подоконники, мебель, дверные ручки, выключатели, это позволяет обезопасить постояльцев и персонал гостиниц.

- Еще 32 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период эпидемии жертвами коронавируса стали 4 059 человек.