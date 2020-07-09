РИАМО - 9 июл. Две новые экспозиции, посвященные 75-летию Победы, открылись в музейно-выставочном центре (МВЦ) подмосковного Реутова, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местной организации партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Размещенная в большом зале МВЦ экспозиция «Память и слава Реутова» расскажет о людях, которые героически сражались за Победу, а после войны жили в нашем городе и работали на его благо. Силами реутовских краеведов, сотрудников МВЦ, поисковых отрядов и неравнодушных граждан удалось собрать информацию более чем о 2,4 тысячи наших земляков», - сказала директор музейно-выставочного центра Реутова Антонина Кошкина.

По ее словам, на выставке представлены фотографии, документы газетные публикации о воевавших работниках хлопкопрядильной фабрики, педагогах города, жителях деревни Крутицы и, конечно, о ветеранах, которые внесли вклад в общую Победу.

Она уточнила, что особенно много информации было собрано ныне покойной педагогом и краеведом Идалией Павловной Львовой. Также большой вклад внесли Елена Квэриевна Соенкова, Александр Васильевич Тулин и другие краеведы. В рамках выставки «Память и слава Реутова» также представлены макеты, которые юные жители города сделали на муниципальный конкурс «Военные действия Великой Отечественной войны».

Выставку «Память и слава Реутова» можно увидеть в МВЦ до 22 августа. В малом зале МВЦ также открылась новая выставка. Она называется «Между отчаянием и надеждой...». Экспозиция рассказывает о реутовчанах - узниках фашистских концлагерей. Из 29 жителей города, побывавших там, домой вернулось только пятеро. Сегодня в Реутове живут более 60 человек, которые детьми прошли через ужас концлагерей. Выставка будет работать до 29 августа.