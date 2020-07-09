РИАМО - 9 июл. Депутаты Московской областной думы приняли сразу в трех чтениях законопроект, которым расширили полномочия губернатора в период режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается внести изменения в статью 7 закона Московской области № 41/2003-ОЗ «О губернаторе Московской области» в части наделения губернатора Московской области полномочиями по установлению правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, обязательных для исполнения гражданами и организациями», - сказал руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области Сергей Самолевский.

В полномочия губернатора включено определение порядка делопроизводства в исполнительных органах государственной власти Московской области, государственных органах региона.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.