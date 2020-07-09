РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. Воспитанники художественной школы подмосковного Красногорска подготовили видеоролик в благодарность врачам, которые борются с коронавирусом, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Красногорская художественная школа посвятила медикам видеокомпозицию с использованием фотографий и рисунков учащихся. Так ученики и педагоги художественной школы муниципалитета выразили свою благодарность за самоотверженность нашим врачам, которые продолжают бороться за жизнь и здоровье пациентов», - говорится в сообщении.

Также художественная школа принимает рисунки, посвященные теме борьбы с коронавирусом и врачам, спасающим жизни людей.

«Принять участие могут все желающие. Для этого нужно сделать рисунок в любойтехнике и на любом формате по данной теме. Работы можно отправлять на почту школы: izoshkola@mail.ru (тема письма: «Спасибо врачам»). Или разместить в своих соцсетях с хештегом #спасибоврачамотхудожников. Все работы будут опубликованы в социальных сетях художественной школы», - заключается в материале.

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