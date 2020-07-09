РИАМО - 9 июл. Сейчас в Рузском округе на участке поврежденной дороги через реку Городянку возле дома 8 по Волоколамскому шоссе меняют грунт и асфальтовое покрытие, сообщил журналистам в четверг министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Вечером 8 июля из-за обильных осадков в Рузском округе была разрушена насыпная дамба. Было подтоплено несколько приусадебных участков и домов, а также участков дорог. В муниципалитете объявлен режим чрезвычайной ситуации.

«Разбирается старое асфальтобетонное покрытие. Вынимается подмокший грунт для того, чтобы уложить в обратном порядке, завершить укладкой асфальта и открыть дорогу», - сказал Гержик.

Он добавил, что работы по ремонту дороги планируют завершить в течение суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали в результате ЧП. Также он дал поручение как можно скорее восстановить дамбу и дороги в Рузском округе.

Прорыв дамбы в Рузе. ВИДЕО>>