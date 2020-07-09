РИАМО - 9 июл. Московская областная дума приняла закон, согласно которому лица, которые впервые приобрели в собственность недвижимое имущество в регионе, могут воспользоваться льготой по транспортному налогу на два года, передает корреспондент РИАМО.

Под недвижимым имуществом понимается жилой дом или квартира, с месяца постановки на кадастровый учет которых прошло не более трех лет. Налоговая льгота предоставляется на одно транспортное средство. Кроме того, на автомобиль не должен распространяться повышающий коэффициент, который нужно применять для дорогостоящих авто стоимостью от трех миллионов рублей.

«Устанавливаемая налоговая льгота предоставляется, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем даты регистрации права собственности на недвижимое имущество в размере 100% — в течение первого года, 50% — в течение второго года», — говорится в пояснительной записке к документу.

Помимо этого, льгота не распространяется на мотоциклы, мотороллеры, автобусы, тракторы, водные и воздушные транспортные средства.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо подать заявление в налоговые органы.

Законопроект в трех чтениях поддержало большинство депутатов.