РИАМО - 9 июл. Московская областная дума приняла законопроект, по которому от транспортного налога на год освобождаются граждане, впервые купивших недвижимость в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

Как уточняется на сайте областного парламента, квартира или дом должны быть не старше трех лет. Налоговая льгота предоставляется на одно транспортное средство на один год. Кроме того, на автомобиль не должен распространяться повышающий коэффициент, который нужно применять для дорогостоящих авто стоимостью от трех миллионов рублей.

«Устанавливаемая налоговая льгота предоставляется один раз в течение трех лет, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем даты регистрации права собственности на недвижимое имущество у физических лиц, сроком на один год. В первый год — 100%, во втором — 50%», — говорится в пояснительной записке к документу.

Если семья купила квартиру, зарегистрировалась в ней в июле, то она уже сможет не платить транспортный налог, начиная с 1 августа. Или же могут оформить льготу не сразу, главное сделать это в течение трех лет.

Законопроект в трех чтениях поддержало большинство депутатов.