РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В ЖК «Весенний» в поселке Сосновый Бор подмосковного Подольска управляющая компания 13 июля начнет красить подъезды, жителей просят закрыть двери клеенкой и убрать из холлов сове имущество, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители и собственники квартир в подъезде №5 дома №2 на Объездной дороге! Рабочие приступают к подготовительным работам под покраску. Убедительная просьба до 13 июля закрыть свои двери (входы в квартиры) клеенкой», - говорится в сообщении.

Также управляющая компания попросила убрать имущество из квартирных, лифтовых и мусоропроводных холлов.