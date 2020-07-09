РИАМО - 9 июл. Получатели пенсии за выслугу лет по линии Минобороны и МВД РФ, не достигшие возраста 55 и 60 лет, смогут бесплатно участвовать в программе «Активное долголетие», соответствующий законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов Мособлдумы.

«Предлагается установить право бесплатно посещать занятия в рамках проекта Губернатора Московской области «Активное долголетие» пенсионерам, получателям пенсии за выслугу лет по линии министерства обороны Российской Федерации и министерства внутренних дел Российской Федерации, не достигшим возраста 55 и 60 лет», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, представляя законопроект.

Как уточнятся в пояснительной записке к законопроекту, численность таких граждан в Московской области составляет порядка 3,5 тысяч человек. Но в связи с тем, что данные граждане еще не достигли возраста 55 и 60 лет, на них в настоящее время не распространяется право на бесплатное получение услуг по проведению мероприятий в целях увеличения продолжительности здоровой жизни в рамках проекта «Активное долголетие».

Кроме того, законопроект предлагает установить возможность оказания содействия в предоставлении медицинских и социальных услуг лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, силами мобильных бригад, уточнила Фаевская.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.