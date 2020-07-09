РИАМО - 9 июл. Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков рассказал, что на данный момент главная задача - решить проблему с ущербом жителям Рузского округа, нанесенным из-за подтопления, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Минувшим вечером из-за обильных осадков в Рузском округе была разрушена насыпная дамба. Было подтоплено несколько приусадебных участков и домов, а также участков дорог. В муниципалитете объявлен режим чрезвычайной ситуации. Чтобы избежать серьезных последствий, была отключена подача газа и электричества.

«Мы не оставим жителей в беде. Сейчас всех переселили, предоставили место для проживания, обеспечили питанием. Параллельно проводим анализ того, что случилось, какие были понесены потери, и затем будем искать варианты, как решить проблему с возмещением имущественного вреда», - сказал Тресков.

На месте работают все спасательные службы - около 60 человек и 20 единиц техники, дежурят полицейские, МЧС, ГИБДД, развернуты два штаба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали в результате ЧП. Также он дал поручение как можно скорее восстановить дамбу и дороги в Рузском округе.