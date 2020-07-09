РИАМО - 9 июл. Московская областная дума приняла сразу в трех чтениях законопроект, по которому работающие неполный рабочий день или в удаленной форме смогут получать выплату по уходу за инвалидами, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона устанавливается право на предоставление ежемесячной денежной выплаты на осуществление ухода за инвалидами, имеющими I и II группу инвалидности, (...) лицам, осуществляющим дистанционную работу, лицам с установленной продолжительностью ежедневной работы (смены) не более 2 часов», — заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, представляя законопроект.

Для подтверждения соответствия данным условиям достаточно предоставить копию трудового договора, уточняется в тексте.

В соответствии с действующим в регионе законом лица, ухаживающие за инвалидами I и II группы, имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты при определенных требованиях: возраст от 18 до 65 лет; прекращение трудовой деятельности; отсутствие инвалидности; место жительства в Московской области; отсутствие медицинских противопоказаний и судимости; прохождение обучения в «школе ухода».

Размер пособия равен двукратной величине прожиточного минимума – 19,3 тысячи рублей. В бюджете региона на 2020 год запланирована такая статья расходов в сумме почти 125 миллионов рублей.

Изменения в закон области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» поддержали сразу в трех чтениях большинство депутатов.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов уточнил, полноценный уход и работу на полный рабочий день совмещать практически невозможно, поэтому такая выплата необходима. Однако граждане, взявшие на себя заботу об инвалиде, могут столкнуться с потерей рабочего стажа.