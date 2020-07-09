РИАМО - 9 июл. Человек с ограниченными возможностями впервые стал водителем паркона - автомобиля, оснащенного оборудованием, необходимым для фиксации парковки и остановки в неположенных местах, сообщил заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения правительства Москвы Егор Чернов.

«В настоящий момент мы оборудовали два автомобиля ручным управлением - это рычаг, который управляет педалями газа и тормоза и позволяет управлять автомобилем без помощи ног. При необходимости мы готовы оборудовать и дополнительные автомобили, если специальность водителя будет востребована у маломобильных граждан», - сказал Чернов.

Он отметил, что переоборудованные автомобили могут водить как и водители с ограниченными возможностями, так и люди без ограничений по здоровью.

На данный момент в ЦОДД работает только один маломобильный водитель.

«График работы водителя паркона 2/2. То есть один автомобиль водят два человека. На сегодняшний день мы можем взять еще трех маломобильных водителей», - заключил Чернов.

Советник руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Евгений Смирнов отметил, что транспортный комплекс Москвы уделяет большое внимание созданию комфортных условий работы для маломобильных граждан.

«Департамент транспорта активно участвует в общероссийской программе «Доступная среда» и немало обращает внимания на то, чтобы помочь трудоустроится маломобильным гражданам. В качестве такого примера могу привести то, что сегодня в центре «Московского транспорта» и в метрополитене уже работает несколько человек с ограниченными возможностями», - уточнил Смирнов.